Мичков в 11-й раз за сезон набрал 2+ очка за матч – лучший результат для новичков «Филадельфии» с 2000 года

Матвей Мичков в 11-й раз за сезон набрал два и более очка за игру.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией » и «Вашингтоном» (3:4) 20-летний форвард забросил две шайбы.

Мичков вышел на 14-е место в истории клуба по числу игр с двумя и более очками в дебютном сезоне. Он сравнялся с Симоном Ганье (11 матчей в сезоне-1999/00) и повторил лучший результат в XXI веке для хоккеистов «Флайерс».

Первое место у Рона Флокхарта (24 игры в регулярке-1981/82), вторая позиция у Эрика Линдроса (22 матча, 1992/93), замыкает тройку Микаэль Ренберг (21 игра, 1993/94).

Мичков дважды забил «Вашингтону» и прервал серию из 7 игр без очков. У него 16+20 в 54 играх