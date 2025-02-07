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  • Нечас набрал 2+1 с «Калгари», у него 8 очков в 7 играх после обмена в «Колорадо». У Рантанена – 2 балла в 6 матчах за «Каролину»
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Нечас набрал 2+1 с «Калгари», у него 8 очков в 7 играх после обмена в «Колорадо». У Рантанена – 2 балла в 6 матчах за «Каролину»

Мартин Нечас набрал 2+1 в матче с «Калгари» и стал 1-й звездой.

Форвард «Колорадо» сделал дубль и отметился результативно передачей в игре против «Флэймс» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ

На счету 26-летнего чеха стало 8 (3+5) баллов в 7 играх после обмена в «Эвеланш» из «Каролины» (полезность «минус 1»). 

Другой участник сделки – форвард Микко Рантанен, перешедший из «Колорадо» в «Харрикейнс», сегодня остался без очков в матче с «Миннесотой» (1:2). 

В 6 играх за новую команду у 28-летнего финна 2 (1+1) балла при полезности «+1». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКолорадо
logoМикко Рантанен
logoКаролина
logoМартин Нечас
logoНХЛ
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