Рантанен о том, был ли прогресс в переговорах с «Колорадо»: «Да. Шел разговор, я не знал, что мы торопимся. Благодарен всем в «Эвеланш», выиграть с этой командой – мечта, ставшая реальностью»

Микко Рантанен высказался касательно обмена из «Колорадо».

«Эвеланш» обменяли финского нападающего в «Каролину». Ранее стало известно, что «Колорадо » не смог договориться с форвардом о новом контракте.

Сообщалось, что Рантанен, который может стать неограниченно свободным агентом летом, рассчитывает на соглашение с кэпхитом около 14 млн долларов. Для «Эвеланш» ориентиром был кэпхит Нэтана Маккиннона (12,6 млн долларов).

Рантанен ответил на вопрос о том, чувствовал ли он, что в переговорах о контракте с «Колорадо» был прогресс.

«Да. Я говорил с менеджментом, у нас шел разговор. Я не знал, что мы торопимся. Вот что я чувствовал. Это мое честное мнение.

Это бизнес, и я понимаю. Они стараются думать о том, как будет лучше для них», – сказал нападающий «Каролины» Микко Рантанен .

Рантанен также вспомнил о победе «Эвеланш» в Кубке Стэнли в 2022 году.

«Когда я был новичком, мы не были побеждающей командой, но после этого мы каждый год выходили в плей-офф. Выиграть с этой организацией – это мечта, ставшая реальностью.

Я очень благодарен всем в «Колорадо». Болельщикам, городу и, конечно же, игрокам, тренерам, персоналу.

Это случилось, теперь я должен двигаться вперед и сосредоточиться на том, как помочь этой команде добиться успеха. В такие моменты нужно быть морально сильным. В конце концов, это наша работа», – добавил Рантанен.