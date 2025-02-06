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Буре о совете ИИХФ: «Меня отключили от заседания, когда началось голосование. Я же русский – увидели конфликт интересов. Обсуждалась Россия в целом, все сборные сразу»

Павел Буре высказался о том, как проходило заседание совета ИИХФ.

В результате голосования Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года.

– Когда началось голосование, то меня отключили от заседания. Потому что права голоса мне так и не дали. Увидели здесь конфликт интересов. Я же русский.

– Когда у вас шло общение, хоть кто-то в ИИХФ колебался, был готов хотя бы рассмотреть нашу позицию?

– Повторю, что само голосование прошло без меня. Но я считаю, что позиция сдвинулась, уже пошло обсуждение.

– Не было ли радикальных моментов со стороны Швеции, Латвии, Чехии, других стран? Их риторика в прессе весьма агрессивна.

– При моем присутствии на заседании ИИХФ ничего не было. Ко мне отнеслись уважительно, меня все слушали нормально. Я выступал несколько раз. Сначала донес позицию, потом выступил перед голосованием…

– Был ли вариант на совете ИИХФ, чтобы до участия в чемпионатах мира допустили юниорскую или молодежную сборные России?

– Нет, не было разбивки на возраст. Обсуждалась Россия в целом. Все сборные сразу, – сказал специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре.

Буре о недопуске на ЧМ-2026: «До 20 мая подадим апелляцию, будем обжаловать. Когда пойдет сдвиг в политике, тогда он случится и в хоккее – такое настроение в ИИХФ»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoПавел Буре
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoКХЛ
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Политика
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