Буре о совете ИИХФ: «Меня отключили от заседания, когда началось голосование. Я же русский – увидели конфликт интересов. Обсуждалась Россия в целом, все сборные сразу»
В результате голосования Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года.
– Когда началось голосование, то меня отключили от заседания. Потому что права голоса мне так и не дали. Увидели здесь конфликт интересов. Я же русский.
– Когда у вас шло общение, хоть кто-то в ИИХФ колебался, был готов хотя бы рассмотреть нашу позицию?
– Повторю, что само голосование прошло без меня. Но я считаю, что позиция сдвинулась, уже пошло обсуждение.
– Не было ли радикальных моментов со стороны Швеции, Латвии, Чехии, других стран? Их риторика в прессе весьма агрессивна.
– При моем присутствии на заседании ИИХФ ничего не было. Ко мне отнеслись уважительно, меня все слушали нормально. Я выступал несколько раз. Сначала донес позицию, потом выступил перед голосованием…
– Был ли вариант на совете ИИХФ, чтобы до участия в чемпионатах мира допустили юниорскую или молодежную сборные России?
– Нет, не было разбивки на возраст. Обсуждалась Россия в целом. Все сборные сразу, – сказал специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре.
Буре о недопуске на ЧМ-2026: «До 20 мая подадим апелляцию, будем обжаловать. Когда пойдет сдвиг в политике, тогда он случится и в хоккее – такое настроение в ИИХФ»
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