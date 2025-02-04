Член совета ИИХФ Козиолс о недопуске России: «Выслушали речь Буре, но у нас были более убедительные аргументы. Благодаря им решение принято»

Член совета ИИХФ Виестурс Козиолс высказался об отстранении России от ЧМ-2026.

Сегодня Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила запрет на участие сборной в международных соревнованиях. От России перед советом ИИХФ выступал спецпредставитель ФХР по международным делам Павел Буре .

– Мы выслушали речь Павла Буре.

– Была ли она убедительной?

– У нас были и другие – более убедительные аргументы, и благодаря им решение было принято!

Большего я не могу сказать, – заявил член совета ИИХФ , генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс .

Буре о недопуске России на ЧМ: «Будем оспаривать в суде и добьемся своего. Пловцы и шахматисты участвуют в соревнованиях, и инцидентов нет. Решение об ОИ-2026 будет принимать МОК»