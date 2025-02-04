Член совета ИИХФ Козиолс о недопуске России: «Выслушали речь Буре, но у нас были более убедительные аргументы. Благодаря им решение принято»
Член совета ИИХФ Виестурс Козиолс высказался об отстранении России от ЧМ-2026.
Сегодня Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила запрет на участие сборной в международных соревнованиях. От России перед советом ИИХФ выступал спецпредставитель ФХР по международным делам Павел Буре.
– Мы выслушали речь Павла Буре.
– Была ли она убедительной?
– У нас были и другие – более убедительные аргументы, и благодаря им решение было принято!
Большего я не могу сказать, – заявил член совета ИИХФ, генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс.
Буре о недопуске России на ЧМ: «Будем оспаривать в суде и добьемся своего. Пловцы и шахматисты участвуют в соревнованиях, и инцидентов нет. Решение об ОИ-2026 будет принимать МОК»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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