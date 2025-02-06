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Буре о недопуске на ЧМ-2026: «До 20 мая подадим апелляцию, будем обжаловать. Когда пойдет сдвиг в политике, тогда он случится и в хоккее – такое настроение в ИИХФ»

Павел Буре заявил, что Россия будет обжаловать недопуск России на ЧМ-2026.

Ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года.

– Значит, Федерация хоккея России (ФХР) пойдет в суд?

– Да, до 20 мая мы подадим апелляцию. Это дата последнего матча на чемпионате мира-2025 (на групповом этапе – Спортс’‘), после чего составляется список участников нового турнира на следующий год.

Мы будем обжаловать, делая свою работу. Но вы можете понять, что этот вопрос, как и многие другие, зависит от событий на самом высоком уровне. Все ожидают положительного решения от главных политиков мира.

Когда пойдет сдвиг в политике, тогда он случится и в хоккее. Вот такое настроение в ИИХФ, – сказал специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре.

Член совета ИИХФ Козиолс о недопуске России: «Выслушали речь Буре, но у нас были более убедительные аргументы. Благодаря им решение принято»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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