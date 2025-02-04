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  • Кожевников о недопуске России: «Ожидаемо. Не знаю, кто занимался вбросами, что шведы за наше возвращение. Они еще Петра помнят, как мы им по соплям надавали. Они никогда не согласятся!»
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Кожевников о недопуске России: «Ожидаемо. Не знаю, кто занимался вбросами, что шведы за наше возвращение. Они еще Петра помнят, как мы им по соплям надавали. Они никогда не согласятся!»

Александр Кожевников высказался о недопуске России на ЧМ по хоккею-2026.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года.

«Решение ожидаемое. Не знаю, кто занимался вбросами о том, что шведы якобы теперь за наше возвращение. Да никогда они не согласятся на это! Они еще Петра помнят, как мы им по соплям надавали. Ждут отмашки от своей Урсулы фон дер Ляйен, но она никогда ее не даст.

Для нас куда более реальный вариант – Кубок вызова. Там ИИХФ никак участвовать не будет, весь мир захочет увидеть в деле Кучерова, Овечкина, Бобровского и других звезд. Вот это будет разговор.

Олимпиада? Да МОК точно такие же негодяи и русофобы. Что говорить, если нашего Павла Владимировича Буре там просто отключают. Я буду только за, если они одумаются, но я-то простой болельщик», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Швеция не планирует бойкотировать Россию в случае ее допуска на ОИ-2026: «Это немыслимо, но тенденция в спорте вполне очевидна»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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