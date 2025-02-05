Эмили Каплан: «Несколько руководителей НХЛ сообщили, что надеются на возвращение России на МЧМ, поскольку это важный турнир для скаутинга»

Руководители клубов НХЛ надеются на возвращение России на МЧМ.

Об этом сообщает журналистка ESPN Эмили Каплан.

Напомним, сборные России отстранены от турниров под эгидой ИИХФ с 2022 года. Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея продлила отстранение на сезон‑2025/26.

«Несколько руководителей НХЛ сообщили ESPN, что надеются на возвращение России на молодежный чемпионат мира, поскольку это важный турнир для скаутинга.

У команд НХЛ было крайне мало возможностей наблюдать за российскими игроками вживую с 2022 года, а большая часть скаутинга проводилась по видеозаписям», – написала Эмили Каплан.