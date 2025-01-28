Фетисов о Кубке мира: «ИИХФ как агентство по проведению мероприятий – нет влияния на мировой хоккей. Как можно было не допустить Россию на МЧМ? Это вне ее компетенции – вмешиваться в политику»

Вячеслав Фетисов заявил, что у ИИХФ нет влияния на мировой хоккей.

Инсайдер TSN Даррен Дрегер сообщил, что НХЛ и Ассоциация игроков намерены провести турнир в 2028 году без участия Международной федерации хоккея в его организации.

«У международной федерации нет влияния на мировой хоккей. Они как агентство по проведению мероприятий. Странно воспитывают спортсменов, странно отбирают их.

Они просто пожинают плоды. Наконец-то НХЛ поняла, что может без ИИХФ отпускать игроков или оставлять, потому что все контракты принадлежат лиге. Браво!

Могу только аплодировать этому решению. Как ИИХФ, отвечающая за развитие мирового хоккея, могла не допустить наших хоккеистов к молодежному чемпионату мира? Это совершенно вне ее компетенции – вмешиваться в политику. ИИХФ должна соответствовать своим документам, которыми она руководствуется.

Но там странно платят взносы, странно организуют чемпионаты, при этом тратятся большие средства – все это очень некрасиво.

Надеюсь на то, что сборная России в 2028 году будет участвовать в Кубке с гербом на груди и не будет прятаться от прессы, потому что они русские парни.

Кубок мира по хоккею станет одним из главных международных турниров», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.