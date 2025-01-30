Плотников о ЧМ: «Россия – раздражитель для всех. Когда ее нет, всему миру не так интересно. Играют сборные, которые при нас не выходили бы из группы»
ИИХФ рассмотрит вопрос участия сборной в Олимпиаде 2-4 февраля.
Плотников порассуждал на тему возможного возвращения России на международные соревнования с приходом к власти в США президента Дональда Трампа.
– Нет никакого ощущения. Если сидеть каждый день и думать об этом – ни к чему хорошему это не приведет. Будем действовать от конкретной информации, что происходит.
Дают добро – будем радоваться и готовить свою сборную.
– Сборной России явно сейчас не хватает на молодежном и взрослом чемпионатах мира для достойной конкуренции...
– Сто процентов. Потому что начинают играть те сборные, которые бы при сборной России, наверное, не выходили бы из группы. Теряется интерес.
Все равно есть топ команд сборных, в которых всегда есть Россия, и без нее вообще никуда. Россия – раздражитель для всех. И когда ее нет на чемпионате мира – не так интересно, наверное, всему миру. Да и в политике, наверное, тоже.
– Без сборной России средний соревновательный уровень ЧМ упал?
– Не хочется так говорить, но точно не хватает сборной, – сказал нападающий СКА Сергей Плотников.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий