Сергей Плотников высказался о возможном возвращении России на турниры.

ИИХФ рассмотрит вопрос участия сборной в Олимпиаде 2-4 февраля.

Плотников порассуждал на тему возможного возвращения России на международные соревнования с приходом к власти в США президента Дональда Трампа.

– Нет никакого ощущения. Если сидеть каждый день и думать об этом – ни к чему хорошему это не приведет. Будем действовать от конкретной информации, что происходит.

Дают добро – будем радоваться и готовить свою сборную.

– Сборной России явно сейчас не хватает на молодежном и взрослом чемпионатах мира для достойной конкуренции...

– Сто процентов. Потому что начинают играть те сборные, которые бы при сборной России, наверное, не выходили бы из группы. Теряется интерес.

Все равно есть топ команд сборных, в которых всегда есть Россия, и без нее вообще никуда. Россия – раздражитель для всех. И когда ее нет на чемпионате мира – не так интересно, наверное, всему миру. Да и в политике, наверное, тоже.

– Без сборной России средний соревновательный уровень ЧМ упал?

– Не хочется так говорить, но точно не хватает сборной, – сказал нападающий СКА Сергей Плотников.