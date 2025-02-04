Бабаев об отстранении России от МЧМ: «Канадцам неинтересно, когда нет конкурента в лице нашей сборной. Это заложено годами»
– Как влияет отстранение от юниорских и молодежных чемпионатов мира на российских молодых игроков?
– Это действует как на наших ребят, так и на игроков других команд. Видно, что канадцам уже неинтересно, когда нет конкурента в лице сборной России.
Это заложено годами. Канадцы не воспринимают другие команды как реальных конкурентов. Поэтому, думаю, нашу молодежь допустят раньше на чемпионаты мира. Это в общих интересах.
– Из-за отстранения сборной России страдает мировой молодежный хоккей?
– Думаю, да. На этих чемпионатах мира все обкатывается, и видно, куда будет двигаться хоккей. А мастерство познается только в сравнении с такими же сильными командами.
Так же и мы не можем понять уровень нашего хоккея, пока мы не выйдем на международную арену. Если будем выигрывать, тогда то, что мы делали до этого, было правильно. Если проигрывать, то многие решения в КХЛ придется пересматривать. Проблема, что мы не можем понять реальный уровень нашего хоккея, – сказал агент Шуми Бабаев.
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