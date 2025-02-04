Бабаев об отстранении России от МЧМ: «Канадцам неинтересно, когда нет конкурента в лице нашей сборной. Это заложено годами»

Шуми Бабаев высказался об отстранении России от молодежных и юниорских турниров.

– Как влияет отстранение от юниорских и молодежных чемпионатов мира на российских молодых игроков?

– Это действует как на наших ребят, так и на игроков других команд. Видно, что канадцам уже неинтересно, когда нет конкурента в лице сборной России.

Это заложено годами. Канадцы не воспринимают другие команды как реальных конкурентов. Поэтому, думаю, нашу молодежь допустят раньше на чемпионаты мира. Это в общих интересах.

– Из-за отстранения сборной России страдает мировой молодежный хоккей?

– Думаю, да. На этих чемпионатах мира все обкатывается, и видно, куда будет двигаться хоккей. А мастерство познается только в сравнении с такими же сильными командами.

Так же и мы не можем понять уровень нашего хоккея, пока мы не выйдем на международную арену. Если будем выигрывать, тогда то, что мы делали до этого, было правильно. Если проигрывать, то многие решения в КХЛ придется пересматривать. Проблема, что мы не можем понять реальный уровень нашего хоккея, – сказал агент Шуми Бабаев .