81,8% игроков НХЛ интересен Турнир четырех наций, согласно опросу The Athletic. Не из стран-участниц – 36,4% хоккеистов

81,8% игроков НХЛ интересен Турнир четырех наций.

The Athletic анонимно опросил 110 действующих хоккеистов лиги. Согласно полученным данным, только 18,2% опрошенных не заинтересованы в предстоящем соревновании.

«Там должна быть и Россия», – заявил один из российских игроков. «Когда моя страна не участвует, мне все равно», – отметил хоккеист сборной Чехии.

«Каждый раз, когда на международной арене выступают лучшие игроки, возникает чувство гордости за страну», – сказал представитель сборной Канады.

Отмечается, что только 36,4% хоккеистов из стран, не представленных на турнире, заявили о своем интересе к нему.

Турнир четырех наций пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. Участие в нем примут сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.