81,8% игроков НХЛ интересен Турнир четырех наций, согласно опросу The Athletic. Не из стран-участниц – 36,4% хоккеистов
81,8% игроков НХЛ интересен Турнир четырех наций.
The Athletic анонимно опросил 110 действующих хоккеистов лиги. Согласно полученным данным, только 18,2% опрошенных не заинтересованы в предстоящем соревновании.
«Там должна быть и Россия», – заявил один из российских игроков. «Когда моя страна не участвует, мне все равно», – отметил хоккеист сборной Чехии.
«Каждый раз, когда на международной арене выступают лучшие игроки, возникает чувство гордости за страну», – сказал представитель сборной Канады.
Отмечается, что только 36,4% хоккеистов из стран, не представленных на турнире, заявили о своем интересе к нему.
Турнир четырех наций пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. Участие в нем примут сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
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