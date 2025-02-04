Мэттью Ткачак о «Флориде» в Белом доме: «Это своего рода вишенка на торте. Повезло, что Трамп оказал нам такую честь. Горжусь тем, что я американец»
Президент США Дональд Трамп принял «Пантерс», ставших обладателями Кубка Стэнли в прошлом году.
Клуб впервые в истории выиграл главный трофей НХЛ, победив в финале «Эдмонтон» (4-3, 2:1 в седьмом матче).
«Это своего рода вишенка на торте. Было невероятно отпраздновать наш успех в прошлом году, а сейчас побывать в Белом доме и встретиться с президентом США. Нам повезло, что он [Дональд Трамп] оказал нам такую честь. Это так здорово. Честно говоря, я не смог бы себе все это представить.
Мы посетили Белый дом, а вскоре мне предстоит представлять США на Турнире четырех наций. Все происходит очень быстро. Я горжусь тем, что я американец. Я не могу выразить словами, как много для меня значит оказаться здесь», – сказал форвард «Флориды».
Трамп пожал руку Бобровскому в Белом доме на церемонии в честь победы «Флориды» в Кубке Стэнли: «Сергей – один из лучших вратарей в истории. Вы должны оказаться в Зале славы»
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