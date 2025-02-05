Нидермайер о Турнире четырех наций: «Маленькое приятное преддверие Олимпиады. Болельщикам этого не хватало, да и хоккеисты любят играть за страну»

Скотт Нидермайер назвал Турнир четырех наций «маленьким преддверием Олимпиады».

Соревнование пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. Участие в нем примут сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.

– Что вы думаете о составе сборной Канады, в котором Сидни Кросби, Коннор Макдэвид и Нэтан Маккиннон впервые получат шанс сыграть вместе?

– Болельщикам этого не хватало, да и самим игрокам хотелось собраться вместе. Я уверен, что они рады этой возможности.

Это маленькое приятное преддверие Олимпиады, в которой хоккеистам всегда было интересно участвовать. Они любят играть за страну, – сказал четырехкратный обладатель Кубка Стэнли и член Тройного золотого клуба Скотт Нидермайер .

У США – лучшая команда в истории, Канада респектует ветеранам. Кто сыграет на главном турнире 2025-го