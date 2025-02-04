Ракелль заменит Карлссона из «Вегаса» в составе Швеции на Турнире четырех наций. Форвард «Голден Найтс» не играет с 21 января
Рикард Ракелль заменит Уильяма Карлссона на Турнире четырех наций.
Об изменениях в составе сборной Швеции сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли.
31-летний Ракелль в текущем регулярном чемпионате НХЛ набрал 45 (23+22) очка в 53 матчах за «Питтсбург» при полезности «минус 14».
32-летний нападающий «Вегаса» Карлссон заработал 18 (7+11) очков за 38 игр при полезности «плюс 7». Он не выходил на лед в матчах с 21 января.
Отметим, что это второй игрок «Голден Найтс», который не сыграет на турнире. Ранее от участия в составе сборной Канады отказался Алекс Пьетранжело.
НХЛ не накажет игроков за отказ от участия в Турнире четырех наций. Им не придется пропускать матчи регулярки
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Фрэнка Серавалли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем