Ракелль заменит Карлссона из «Вегаса» в составе Швеции на Турнире четырех наций. Форвард «Голден Найтс» не играет с 21 января

Рикард Ракелль заменит Уильяма Карлссона на Турнире четырех наций.

Об изменениях в составе сборной Швеции сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли.

31-летний Ракелль в текущем регулярном чемпионате НХЛ набрал 45 (23+22) очка в 53 матчах за «Питтсбург » при полезности «минус 14».

32-летний нападающий «Вегаса» Карлссон заработал 18 (7+11) очков за 38 игр при полезности «плюс 7». Он не выходил на лед в матчах с 21 января.

Отметим, что это второй игрок «Голден Найтс », который не сыграет на турнире. Ранее от участия в составе сборной Канады отказался Алекс Пьетранжело .

НХЛ не накажет игроков за отказ от участия в Турнире четырех наций. Им не придется пропускать матчи регулярки