Гашек о решении ИИХФ: «Хватит врать – русских не допускают только по одной причине. Рад, что хоккей остается без них и белорусов, но люди не дураки. Никогда не одобрю такое поведение»

Доминик Гашек назвал враньем официальную причину недопуска России к ЧМ-2026.

Вчера Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение российской сборной от соревнований. Как было сказано в пресс-релизе, причиной стала «невозможность гарантировать всеобщую безопасность на турнире».

«Рад, что в следующем сезоне международный хоккей останется без россиян и белорусов. Однако официальная причина этого решения – полная ложь. Они говорят так, чтобы Россия не могла подать на них в суд.

Никогда не одобрю такое поведение по отношению к мировой хоккейной общественности. Люди не дураки, и ложное объяснение в корне снижает эффект от принятого решения.

Хватит врать людям! Есть только одна причина, по которой русских не допускают к соревнованиям», – написал в соцсетях бывший вратарь клубов НХЛ и московского «Спартака» Доминик Гашек .

Третьяк о недопуске России на ЧМ: «Нарушение прав хоккеистов и человека. Не дают соревноваться, лишают мечты. Продолжим отстаивать интересы ребят»