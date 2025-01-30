Фетисов о Гашеке: «Что-то у него с головой происходит. Человек метаться не может: держит либо одну позицию, либо другую. Беготня по рынку уважения не добавляет»

Вячеслав Фетисов отреагировал на слова Доминика Гашека о сборных России.

Ранее бывший вратарь клубов НХЛ , «Спартака» и сборной Чехии выступал против участия россиян в международных турнирах.

Вчера Гашек в соцсетях выразил мнение, что он не против возвращения сборных России на международные турниры при определенных условиях.

«Что-то у него с головой происходит. То он ненавидел Советский Союз, когда жил в Чехословакии, то потом любил советских хоккеистов, позже приехал играть в Россию и получил большие денюжки.

Его позиция – проигрышная. Потому что человек метаться не может: он держит либо одну позицию, либо другую. Беготня по рынку не добавляет ему ни уважения, ни ума.

Может, он специально это говорит, чтобы мы его обсуждали? Как великого вратаря его, наверное, больше никто не воспринимает», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.