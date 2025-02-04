Александр Кожевников: «ИИХФ – тупая профашистская организация, пусть играют чемпионаты мира уровня первенства двора. Можем рассчитывать на канадцев, которые сделают Кубок Вызова»
Сегодня на совете ИИХФ было принято решение о продлении действующего отстранения сборной.
«Мы сами себя обманываем, особенно вы, журналисты. Какие-то мечты все непонятные. Все было заранее известно. ИИХФ – это профашистская организация, именно так получается по их действию.
Мы можем рассчитывать только на канадцев, которые сделают Кубок Вызова, к которому ИИХФ будет непричастна. И все сразу сдуются, зачахнут.
Канадцы убрали и послали эту организацию куда подальше и сами зовут сборные. Наши звезды НХЛ всем нужны и интересны. Все хотят посмотреть на таких великих игроков, как Бобровский, Овечкин, Кучеров и другие. Это звезды мирового хоккея.
А ИИХФ, повторюсь, тупая профашистская организация, пусть сидят на ровном месте и играют свои чемпионаты мира уровня первенства двора», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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