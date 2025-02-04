Ротенберг о Плешкове: «Травма паха. Он подошел и сказал, что не может ходить. В следующей игре точно не сыграет»
Сегодня СКА уступил «Ак Барсу» со счетом 3:8. На 10-й минуте матча Артемий Плешков пропустил 3-й гол и был заменен на Павла Мойсевича.
– Стартовые голы «Ак Барса» – это результат травмы вратаря?
– При счете 0:0 он почувствовал острую боль.
– Что с Плешковым?
– Какие травмы могут быть у вратаря? Травма паха. Вратари делают резкие движения, это хоккейная травма.
– Есть предварительный диагноз?
– В следующей игре он точно не сыграет. Он подошел и сказал, что не может ходить.
Мы хотели заявить Заврагина, потому что он был резервным вратарем, но по регламенту мы не могли его даже на лавку завести. Это не совсем правильный регламент, мы напишем в лигу. Правильно, чтобы второй тоже имел возможность находиться на лавке. Если бы еще Мойсевич получил бы травму, нам было бы тяжело.
– После восстановления Плешков будет первым номером?
– Он заслужил быть первым номером. Сейчас поедет на МРТ. Важно знать срок восстановления. Если он успеет восстановиться и играть матчи в регулярном чемпионате, на что я очень надеюсь, то по «физике» он самый сильный вратарь в команде, очень крепкий.
Если будет неделя восстановления, то я, конечно, рассчитываю на него как на первого вратаря, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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