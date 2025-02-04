Ротенберг о Плешкове: «Травма паха. Он подошел и сказал, что не может ходить. В следующей игре точно не сыграет»

Роман Ротенберг сообщил, что вратарь СКА Артемий Плешков получил травму паха.

Сегодня СКА уступил «Ак Барсу » со счетом 3:8. На 10-й минуте матча Артемий Плешков пропустил 3-й гол и был заменен на Павла Мойсевича.

– Стартовые голы «Ак Барса» – это результат травмы вратаря?

– При счете 0:0 он почувствовал острую боль.

– Что с Плешковым?

– Какие травмы могут быть у вратаря? Травма паха. Вратари делают резкие движения, это хоккейная травма.

– Есть предварительный диагноз?

– В следующей игре он точно не сыграет. Он подошел и сказал, что не может ходить.

Мы хотели заявить Заврагина , потому что он был резервным вратарем, но по регламенту мы не могли его даже на лавку завести. Это не совсем правильный регламент, мы напишем в лигу. Правильно, чтобы второй тоже имел возможность находиться на лавке. Если бы еще Мойсевич получил бы травму, нам было бы тяжело.

– После восстановления Плешков будет первым номером?

– Он заслужил быть первым номером. Сейчас поедет на МРТ. Важно знать срок восстановления. Если он успеет восстановиться и играть матчи в регулярном чемпионате, на что я очень надеюсь, то по «физике» он самый сильный вратарь в команде, очень крепкий.

Если будет неделя восстановления, то я, конечно, рассчитываю на него как на первого вратаря, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.