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Гатиятулин о том, верил ли своим глазам при 6:1 в 1-м периоде со СКА: «А почему я должен был не верить? Мы с лета готовимся. С реализацией сегодня было хорошо»

Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче против СКА (8:3).

– Понимали, что соперник при 20 тысячах своих болельщиков захочет задавить нас активностью, мы решили противопоставить свое давление. Так забросили две быстрые шайбы, сопернику пришлось отыгрываться, где-то мы поймали его на контратаках, реализовали свои моменты.

Провели хороший первый период, затем было важно не терять концентрацию, не дать сопернику поймать кураж в атаке, поэтому попросили ребят играть строго.

Что-то получилось, хотя соперник играл с желанием отыграться, но мы сыграли правильно, по заданию и довели матч до победы. Хочу поблагодарить команду, это была общая победа, и наших болельщиков, их было хорошо слышно сегодня.

– Вы верили своим глазам, когда вели 6:1 в первом периоде?

– А почему я должен был не верить? Мы с лета готовимся, тренируем хоккей, в который играли сегодня в первом периоде. Наверное, с реализацией сегодня было хорошо.

– Насколько помогла шайба на 25-й секунде матча?

– Забивать в начале – это всегда преимущество. Сопернику необходимо отыгрываться, появляются свободные зоны, которыми мы и воспользовались.

– Стоит ли у «Ак Барса» задача финишировать в топ-2 Восточной конференции, чтобы получить преимущество своей площадки и не выходить на «Авангард»?

– Мы двигаемся шаг за шагом, от матча к матчу, и так далеко не загадываем. Когда закончится регулярный чемпионат, тогда и посмотрим, на каком будем месте.

– Расскажите, пожалуйста, про феномен Артема Галимова, который оформил первый хет-трик в карьере.

– Артем – большой мастер, тут особо говорить смысла нет. Важно, чтобы он верил в себя, мы разговаривали перед сезоном, что важно, чтобы стабильность была от матча к матчу. Он слышит нас, получает удовольствие от игры, приносит пользу команде.

Но я отмечу всю команду, у нас многие игроки получают новые роли и берут их. У Егора Коршкова не складывалось в первой половине сезона, мы предложили ему другую роль в центре, он взял ее и получает удовольствие от игры. Это ежедневная работа, мы в постоянном диалоге с игроками, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
logoСКА
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