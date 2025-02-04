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  • Ротенберг о матче с «Ак Барсом»: «Плешков почувствовал острую боль. Наверное, надо было сразу смениться, но он думал, что сможет играть»
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Ротенберг о матче с «Ак Барсом»: «Плешков почувствовал острую боль. Наверное, надо было сразу смениться, но он думал, что сможет играть»

Роман Ротенберг подвел итоги матча с «Ак Барсом» (3:8).

«Понимали, что будет непростая игра. Одержали четыре победы подряд, потеряли эмоции. Я разделяю мнение болельщиков, что мы обязаны побеждать в каждой игре, тем более дома.

Вратарь Артемий Плешков почувствовал острую боль. Наверное, надо было сразу смениться, но он думал, что сможет играть.

Дальше мы стремились выравнять игру, где‑то удалось, искали шансы сравнять счет. Если посмотрим заново игру, то увидим, что вратарь «Ак Барса» очень здорово сыграл, вытащил несколько стопроцентных моментов.

«Ак Барс» – жесткий соперник, с победой, очень здорово сыграл. Дай бог, встретимся еще в плей‑офф.

Сейчас у нас возвращаются ребята после травм. Через несколько игр, надеюсь, увидим Кузнецова, Плотникова, Толчинского и других ребят», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг. 

Ротенберг заменил Плешкова на Мойсевича после 3 шайб от «Ак Барса». СКА уступает 1:6 после 1-го периода

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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