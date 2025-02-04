Терехов о 8:3 со СКА: «В шоке немного. Голы легко залетали. Эмоции только положительные. Все удивились, смотрели большими глазами друг на друга»

Семен Терехов высказался после матча против СКА (8:3).

– Как оцените сегодняшнюю игру?

– Да сам в шоке немного. Голы точно легко залетали, но мы могли не пропускать ненужные шайбы.

– Расскажите про свой гол.

– Ничего такого, Дмитрий Яшкин подставил, а я уже доработал.

– Какие эмоции от тюбетейки лучшему игроку матча?

– Я не заслуживал. Артем Галимов заслужил.

– Какие эмоции сейчас у команды?

– Только положительные, все удивились. Смотрели большими глазами друг на друга, – сказал нападающий «Ак Барса » Семен Терехов .