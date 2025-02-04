Терехов о 8:3 со СКА: «В шоке немного. Голы легко залетали. Эмоции только положительные. Все удивились, смотрели большими глазами друг на друга»
Семен Терехов высказался после матча против СКА (8:3).
– Как оцените сегодняшнюю игру?
– Да сам в шоке немного. Голы точно легко залетали, но мы могли не пропускать ненужные шайбы.
– Расскажите про свой гол.
– Ничего такого, Дмитрий Яшкин подставил, а я уже доработал.
– Какие эмоции от тюбетейки лучшему игроку матча?
– Я не заслуживал. Артем Галимов заслужил.
– Какие эмоции сейчас у команды?
– Только положительные, все удивились. Смотрели большими глазами друг на друга, – сказал нападающий «Ак Барса» Семен Терехов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
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