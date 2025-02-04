Тарасова о недопуске России на ЧМ по хоккею: «Хотят уничтожить наш спорт, но не получится. За что дисквалифицировали? В чем виноваты дети, не участвующие нигде? Спорт же вне политики»
Сегодня Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение о продлении отстранения сборной, которая теперь пропустит чемпионат мира-2026.
«Очень обидно за хоккеистов. Нужно советоваться с правительством: что нам делать дальше? Они хотят наш спорт уничтожить. Понятно, что у них это не получится.
За что нас дисквалифицировали? Наши дети не принимают участия нигде. В чем виноваты дети 11-12 лет? Спорт же вне политики! Почему это нарушают?» – заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
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