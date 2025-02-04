Тарасова о недопуске России на ЧМ по хоккею: «Хотят уничтожить наш спорт, но не получится. За что дисквалифицировали? В чем виноваты дети, не участвующие нигде? Спорт же вне политики»

Татьяна Тарасова высказался о недопуске России на ЧМ по хоккею.

Сегодня Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение о продлении отстранения сборной, которая теперь пропустит чемпионат мира-2026.

«Очень обидно за хоккеистов. Нужно советоваться с правительством: что нам делать дальше? Они хотят наш спорт уничтожить. Понятно, что у них это не получится.

За что нас дисквалифицировали? Наши дети не принимают участия нигде. В чем виноваты дети 11-12 лет? Спорт же вне политики! Почему это нарушают?» – заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова .

Майоров о недопуске России на ЧМ: «До окончания СВО вряд ли будут сдвиги – оппозиция во главе с Финляндией и Чехией слишком сильна. К ним примыкают сателлиты и Швеция»

ИИХФ подтвердила, что Россия и Беларусь не сыграют на ЧМ-2026. Решение по сезону-2026/27 примут не позднее мая 2026-го: «Текущие условия не позволяют гарантировать безопасность»