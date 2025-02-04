Майоров о недопуске России на ЧМ: «До окончания СВО вряд ли будут сдвиги – оппозиция во главе с Финляндией и Чехией слишком сильна. К ним примыкают сателлиты и Швеция»

Борис Майоров назвал главных противников возвращения России в мировой хоккей.

Сегодня на совете ИИХФ было принято решение о продлении отстранения сборной. Россия пропустит чемпионат мира-2026.

«Вряд ли до окончания СВО будут положительные сдвиги с допуском. В хоккее уж точно. Слишком сильна оппозиция по отношению к России во главе с Финляндией и Чехией, к ним примыкают сателлиты, Швеция.

Никаких иллюзий по поводу допуска в 2026 году я не строил. Другой вопрос в том, не поторопилась ли ИИХФ с этим решением?» – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров .

Буре о недопуске России на ЧМ: «Будем оспаривать в суде и добьемся своего. Пловцы и шахматисты участвуют в соревнованиях, и инцидентов нет. Решение об ОИ-2026 будет принимать МОК»