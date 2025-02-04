Депутат Свищев об отстранении от ЧМ-2026 по хоккею: «Допуск был бы похож на чудо. Бренды принадлежат американцам либо европейцам – они крайне зависимы от политики государств»

Дмитрий Свищев высказался о продлении отстранения России от хоккейных турниров.

Сегодня совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) принял соответствующее решение.

«Не удивлен, что ИИХФ продлила отстранение сборной России от чемпионата мира. Если бы нас допустили, то это было бы похоже на чудо. Но чудес не случается.

Я изначально говорил, что от слов до дела нужно большой путь проделать. Не надо в эйфорию впадать. Мировое первенство – это мощное коммерческое мероприятие, которое полностью зависит от глобальных спонсоров. Трансляции, напитки, машины и так далее.

В основном все бренды принадлежат либо американским компаниям, либо европейским. А они крайне зависимы от политики своих государств. И ничего еще не произошло, чтобы правительства изменили отношения к нам. Спонсоры прямо говорят, что если будет участвовать Россия, они не будут давать денег. На этом разговоры заканчиваются.

А вброс информации о том, что сборную России могут допустить до чемпионата мира, был сделан для того, чтобы прощупать почву. Вот прощупали и решили не допускать.

Что-то может измениться, если Дональд Трамп примет решение выстраивать прагматичные и правильные отношения с нашей страной, в том числе и по спорту. И нашим федерациям нужно продолжать диалог с мировыми коллегами.

Так что, надо двигаться по всем направлениям. Когда-то нас допустят», – заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев .

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