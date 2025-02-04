Васильев о бане России на ХЧМ: «Трамп с Путиным встретятся, и нас вернут во всех видах спорта. Недоразумение, которое нужно исправить – не в этом сезоне, но в олимпийском точно»

Дмитрий Васильев прокомментировал отстранение России от ЧМ-2026 по хоккею.

Сегодня на совете Международной федерации хоккея (ИИХФ) было принято решение о продлении действующего ограничения на участие сборных России в международных соревнованиях.

«Видимо, до конца не договорились, домашняя работа была проведена не столь качественно.

Скорее всего, это должно произойти после того, как Трамп с Путиным встретятся, и нас вернут во всех видах спорта, тем более в хоккее, который неинтересно смотреть без российских хоккеистов.

Эта новость в категории недоразумений, которые нужно исправить. Может быть, не в этом сезоне, но в олимпийском точно», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев .

Медведев о недопуске на ЧМ-2026 по хоккею: «Лицемерное решение под смехотворной вывеской заботы о безопасности. Хоккейным богам это точно не нравилось и не нравится»