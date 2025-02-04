МОК определится с допуском хоккеистов на ОИ-2026 после выборов президента. Они пройдут с 19 по 21 марта («Р-Спорт»)
МОК решит вопрос допуска хоккейной сборной на ОИ-2026 после выборов президента.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Выборы нового главы организации пройдут в рамках сессии с 19 по 21 марта.
Сегодня Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборной России от международных соревнований.
Запрет не распространяется на Олимпийские игры-2026, которые пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
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