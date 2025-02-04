МОК определится с допуском хоккеистов на ОИ-2026 после выборов президента. Они пройдут с 19 по 21 марта («Р-Спорт»)

МОК решит вопрос допуска хоккейной сборной на ОИ-2026 после выборов президента.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Выборы нового главы организации пройдут в рамках сессии с 19 по 21 марта.

Сегодня Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборной России от международных соревнований.

Запрет не распространяется на Олимпийские игры-2026 , которые пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

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