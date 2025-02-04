Песков об Олимпиаде-2026: «Некоторые федерации близки к тому, чтобы допустить наших отдельно взятых спортсменов»
Песков заявил, что Россия продолжит контакты с МОК по поводу допуска атлетов.
«Что касается командных (соревнований), мы, естественно, продолжаем и будем продолжать наши контакты с МОК, мы будем отстаивать интересы наших спортсменов и нашей олимпийской сборной, придется потратить, безусловно, еще дополнительные усилия и время для того, чтобы урегулировать эту проблему», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что некоторые федерации могут допустить россиян на Олимпиаду-2026 в Италии.
«Мы знаем, что некоторые федерации или уже приняли решение, или близки к тому, чтобы принять решение, которое обеспечит возможность нашим отдельно взятым спортсменам принимать участие в олимпийских соревнованиях, в олимпийском цикле», – добавил представитель Кремля.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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