Песков об Олимпиаде-2026: «Некоторые федерации близки к тому, чтобы допустить наших отдельно взятых спортсменов»

Песков заявил, что Россия продолжит контакты с МОК по поводу допуска атлетов.

«Что касается командных (соревнований), мы, естественно, продолжаем и будем продолжать наши контакты с МОК, мы будем отстаивать интересы наших спортсменов и нашей олимпийской сборной, придется потратить, безусловно, еще дополнительные усилия и время для того, чтобы урегулировать эту проблему», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что некоторые федерации могут допустить россиян на Олимпиаду-2026 в Италии.

«Мы знаем, что некоторые федерации или уже приняли решение, или близки к тому, чтобы принять решение, которое обеспечит возможность нашим отдельно взятым спортсменам принимать участие в олимпийских соревнованиях, в олимпийском цикле», – добавил представитель Кремля.