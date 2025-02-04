Леонид Вайсфельд высказался о возможном допуске России к Олимпиаде-2026.

Ранее появилась информация, что 4 февраля совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) примет решение по вопросу допуска сборной на олимпийский хоккейный турнир и чемпионаты мира.

«У меня никаких ожиданий в связи с собранием ИИХФ нет по одной простой причине: мы не знаем механизм принятия решений.

Накануне почитал интервью Вячеслава Александровича Фетисова, и я с ним согласен. Мы уже столько раз шли международным организациям на уступки, поэтому в соревнованиях надо участвовать только с гимном, флагом и в своей форме. Сам по себе нейтральный статус – это обман, мы это уже проходили.

Мы не знаем, кто принимает итоговое решение. Если кто‑то думает, что это [президент ИИХФ Люк] Тардиф , то он заблуждается. Но, конечно, всегда надеемся на лучшее», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд .

ФХР разослала письмо членам совета ИИХФ от имени Буре. Федерация должна разрешить России участие в ОИ-2026 – это привлечет дополнительный интерес и спонсоров, согласно документу