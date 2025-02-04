Вайсфельд о допуске на ОИ-2026: «Кто думает, что решение принимает Тардиф, тот заблуждается. Нейтральный статус – обман, надо участвовать только с гимном, флагом и в своей форме»
Ранее появилась информация, что 4 февраля совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) примет решение по вопросу допуска сборной на олимпийский хоккейный турнир и чемпионаты мира.
«У меня никаких ожиданий в связи с собранием ИИХФ нет по одной простой причине: мы не знаем механизм принятия решений.
Накануне почитал интервью Вячеслава Александровича Фетисова, и я с ним согласен. Мы уже столько раз шли международным организациям на уступки, поэтому в соревнованиях надо участвовать только с гимном, флагом и в своей форме. Сам по себе нейтральный статус – это обман, мы это уже проходили.
Мы не знаем, кто принимает итоговое решение. Если кто‑то думает, что это [президент ИИХФ Люк] Тардиф, то он заблуждается. Но, конечно, всегда надеемся на лучшее», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.
ФХР разослала письмо членам совета ИИХФ от имени Буре. Федерация должна разрешить России участие в ОИ-2026 – это привлечет дополнительный интерес и спонсоров, согласно документу
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