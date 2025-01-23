Медведев о травме Никишина: «Дается индульгенция игрокам выбивать звезд? Шалунов оштрафован курам на смех. Посмотрите, как в НХЛ борются с грязной игрой, ударами в голову»

Александр Медведев выразил мнение о травме Александра Никишина.

В матче Фонбет чемпионата КХЛ форвард ярославцев Максим Шалунов провел прием на Александре Никишине , Павел Красковский – на Андрее Педане .

Судьи не увидели нарушения правил в этих моментах. Позднее КХЛ оштрафовала Шалунова.

«Мне сейчас только представили доклад медицинского штаба о том, что Никишин выбыл пока на неопределенный срок, но он может составить месяц.

И что, дается индульгенция игрокам, когда они дают какое-то количество денег и могут идти и выбивать звезд, которых они никак по-другому остановить не могут? И это, к сожалению, относится не только к СКА.

Два нарушения правил, где оба конька, как у Шалунова, так и у Красковского, были оторваны ото льда, и были удары в голову. По второму случаю лига не находит ничего такого, что бы заслуживало наказание.

В первом же случае факт того, что игрок оштрафован, что называется, курам на смех. При этом сумма штрафа не называется, и какая бы она ни была, посмотрите, как в Национальной хоккейной лиге происходит немало положительного в плане борьбы с грязной игрой, особенно с ударами в голову и колено», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

Никишин получил сотрясение в игре с «Локомотивом». СКА поместил защитника в список травмированных