Медведев о травме Никишина: «Дается индульгенция игрокам выбивать звезд? Шалунов оштрафован курам на смех. Посмотрите, как в НХЛ борются с грязной игрой, ударами в голову»
В матче Фонбет чемпионата КХЛ форвард ярославцев Максим Шалунов провел прием на Александре Никишине, Павел Красковский – на Андрее Педане.
Судьи не увидели нарушения правил в этих моментах. Позднее КХЛ оштрафовала Шалунова.
«Мне сейчас только представили доклад медицинского штаба о том, что Никишин выбыл пока на неопределенный срок, но он может составить месяц.
И что, дается индульгенция игрокам, когда они дают какое-то количество денег и могут идти и выбивать звезд, которых они никак по-другому остановить не могут? И это, к сожалению, относится не только к СКА.
Два нарушения правил, где оба конька, как у Шалунова, так и у Красковского, были оторваны ото льда, и были удары в голову. По второму случаю лига не находит ничего такого, что бы заслуживало наказание.
В первом же случае факт того, что игрок оштрафован, что называется, курам на смех. При этом сумма штрафа не называется, и какая бы она ни была, посмотрите, как в Национальной хоккейной лиге происходит немало положительного в плане борьбы с грязной игрой, особенно с ударами в голову и колено», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.
Никишин получил сотрясение в игре с «Локомотивом». СКА поместил защитника в список травмированных
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