  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Трамп о победе «Флориды» в Кубке Стэнли: «Проиграть финал после 3-0 в серии было бы очень неприятно. Но настоящие чемпионы умеют выкручиваться»
15

Трамп о победе «Флориды» в Кубке Стэнли: «Проиграть финал после 3-0 в серии было бы очень неприятно. Но настоящие чемпионы умеют выкручиваться»

Дональд Трамп высказался о победе «Флориды» в Кубке Стэнли.

Президент США принял «Пантерс» в Белом доме. В прошлом году южане впервые в своей истории выиграли Кубок Стэнли, обыграв в финале «Эдмонтон» (4-3, 2:1 в седьмом матче). 

«Флорида» захватила лидерство в серии со счетом 3-0, но затем проиграла три матча подряд, и победитель определялся в решающем матче. 

«Я сказал: «Ох, проиграть было бы очень тяжело». В такой ситуации это было бы очень неприятно, но настоящие чемпионы умеют выкручиваться. 

Это был потрясающий чемпионский матч, за которым следили все. Была упорная борьба, и я видел, что команда становится все лучше и лучше, а в итоге она победила», – сказал Трамп

Отметим, что у 45-го и 47-го президента США есть частная резиденция в штате Флорида – Мар-а-Лаго.

Также он давно знаком с владельцем «Пантерс» Винсентом Виолой и предлагал ему войти в состав администрации во время своего первого президентского срока. 

Трамп пожал руку Бобровскому в Белом доме на церемонии в честь победы «Флориды» в Кубке Стэнли: «Сергей – один из лучших вратарей в истории. Вы должны оказаться в Зале славы»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Политика
logoДональд Трамп
logoФлорида
logoВинсент Виола
logoНХЛ
logoКубок Стэнли
logoЭдмонтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Мэттью Ткачак о «Флориде» в Белом доме: «Это своего рода вишенка на торте. Повезло, что Трамп оказал нам такую честь. Горжусь тем, что я американец»
21вчера, 04:25
Трамп пожал руку Бобровскому в Белом доме на церемонии в честь победы «Флориды» в Кубке Стэнли: «Сергей – один из лучших вратарей в истории. Вы должны оказаться в Зале славы»
973 февраля, 22:25Фото
Рекомендуем
Главные новости
Андрей Баландин: «Без России ЧМ неполноценный. Страна занимает 1/8 часть планеты, у нас большое число хоккеистов, вторая лига в мире. Российский хоккей всегда отличался самобытностью»
111 минут назад
НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Бостоном», «Эдмонтон» против «Чикаго», «Лос-Анджелес» встретится с «Монреалем»
1015 минут назад
Фетисов о том, как познакомился с Трампом: «В кантри-клубе. Он тогда гремел – конкурс красоты, казино, банкротство. Симпатяга такой был. Представить его президентом США было невозможно»
17 минут назад
Разин о 2:5 от «Трактора»: «Не хватило сил, эмоций. Третья игра на выезде, все соперники топовые. Горючее закончилось»
641 минуту назад
Галимов об ошибках: «Отыграл матч и забыл. Запомнились слова Радулова: «Сегодня насрал, завтра должен сделать наоборот. Есть следующая игра, чтобы доказать, что я лучший»
853 минуты назад
Фетисов о том, как Путин встал на коньки: «Президент пообещал мальчишкам, что будет тренироваться с ними. Толкал табуретку, чтобы поймать баланс. Через какое-то время научился»
23сегодня, 16:51
«Трактор» обыграл «Металлург» в своем 1100-м матче в КХЛ. Команда Гру выиграла 4 из 5 последних игр и идет 1-й на Востоке
6сегодня, 16:40
«Ак Барс» о задержании фаната с сыном в Петербурге: «Наша общая с КХЛ и СКА задача – предпринять меры, чтобы подобные ситуации не повторялись»
63сегодня, 16:24
КХЛ. «Трактор» обыграл «Металлург»
83сегодня, 16:15
Полиция задержала фаната «Ак Барса» и его 10-летнего сына, бросившего в матче со СКА на лед кепку после хет-трика Галимова. Еще одного болельщика задержали за бросок шапки
249сегодня, 15:50
Ко всем новостям
Последние новости
Бенуа Гру о 5:2 с «Металлургом»: «Быстрая игра против быстрой команды. Понравилось, как хоккеисты выполнили задание, играли в силовой хоккей, блокировали броски»
34 минуты назад
Шарипзянов о требованиях Ги Буше: «Работать. И не просто усердно, а делать это еще на уровень выше. Более чем усердно. Это главное, что будет приносить нам успех»
1сегодня, 16:59
Лидия Иванова о недопуске России на ЧМ по хоккею: «ИИХФ поступила не по-спортивному. Прогнулись перед своими хозяевами. Они должны понять, что без нас плохо»
4сегодня, 15:59
Крикунов о хоккейной столице России: «Москва, там три команды КХЛ. Из городов, где по одному клубу, под это звание подходят Казань и Ярославль»
4сегодня, 15:29
Борис Михайлов: «Турниры без сборной России теряют в статусе. Решение ИИХФ поменяется, когда они осознают, что совершают глобальную ошибку»
4сегодня, 14:58
81,8% игроков НХЛ интересен Турнир четырех наций, согласно опросу The Athletic. Не из стран-участниц – 36,4% хоккеистов
2сегодня, 14:09
Галимов о татуировках: «В 18 лет сделал первую, понравилось. У меня много надписей – больно, но если с обезболивающими, то даже немножко приятно»
3сегодня, 13:42
Колосков о недопуске России на ЧМ-2026: «В ИИХФ нет наших людей, в этом проблема. Нужно действовать с позиции силы, а у нас были вялые популистские заявления»
15сегодня, 13:01
Галимов о прыжке с парашютом: «Ощущения классные, но больше никогда. Страшно выпрыгивать, как и лететь на кукурузнике, который будто разваливается»
2сегодня, 11:15
Кэйн побил рекорд НХЛ по реализованным буллитам – 53. Он обошел Тэйвса, Оши – 3-й, Кросби – 6-й
1сегодня, 10:53
Рекомендуем