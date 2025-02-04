Трамп о победе «Флориды» в Кубке Стэнли: «Проиграть финал после 3-0 в серии было бы очень неприятно. Но настоящие чемпионы умеют выкручиваться»
Президент США принял «Пантерс» в Белом доме. В прошлом году южане впервые в своей истории выиграли Кубок Стэнли, обыграв в финале «Эдмонтон» (4-3, 2:1 в седьмом матче).
«Флорида» захватила лидерство в серии со счетом 3-0, но затем проиграла три матча подряд, и победитель определялся в решающем матче.
«Я сказал: «Ох, проиграть было бы очень тяжело». В такой ситуации это было бы очень неприятно, но настоящие чемпионы умеют выкручиваться.
Это был потрясающий чемпионский матч, за которым следили все. Была упорная борьба, и я видел, что команда становится все лучше и лучше, а в итоге она победила», – сказал Трамп.
Отметим, что у 45-го и 47-го президента США есть частная резиденция в штате Флорида – Мар-а-Лаго.
Также он давно знаком с владельцем «Пантерс» Винсентом Виолой и предлагал ему войти в состав администрации во время своего первого президентского срока.
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