Лайпсик о России: «Еда была ужасной, когда я приезжал в Ярославль со сборной. Главное – это люди, живущие здесь. Они помогут в сложных ситуациях»
– Кирилл Воробьев, с которым вы играли по юниорам за «Портленд», рассказал, что канадцы в команде говорили, что никогда не поедут в Россию, что там нечего делать. Вы были среди них?
– Вряд ли я был среди тех канадских игроков. Хоккейный мир очень узкий, никогда не знаешь, где ты окажешься через год, два или двадцать лет.
– Какие стереотипы о России, которые у вас были в юности, в реальности не оправдались?
– Давным-давно, когда я приезжал со сборной Канады в Ярославль, мне показалось, что еда была ужасной. Я это запомнил, но когда вернулся, то понял, что это не так.
Главное – это люди, которые живут в России. Они всегда помогут в сложных ситуациях, – сказал нападающий «Сибири» Брендан Лайпсик.
Лайпсик о питании Овечкина: «Он заслуживает пива летом, после таких классных сезонов. Если что-то работает, зачем это менять?»
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