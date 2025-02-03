Брендан Лайпсик высказался про стереотипы о России.

– Кирилл Воробьев, с которым вы играли по юниорам за «Портленд», рассказал, что канадцы в команде говорили, что никогда не поедут в Россию, что там нечего делать. Вы были среди них?

– Вряд ли я был среди тех канадских игроков. Хоккейный мир очень узкий, никогда не знаешь, где ты окажешься через год, два или двадцать лет.

– Какие стереотипы о России, которые у вас были в юности, в реальности не оправдались?

– Давным-давно, когда я приезжал со сборной Канады в Ярославль, мне показалось, что еда была ужасной. Я это запомнил, но когда вернулся, то понял, что это не так.

Главное – это люди, которые живут в России. Они всегда помогут в сложных ситуациях, – сказал нападающий «Сибири » Брендан Лайпсик .

Лайпсик о питании Овечкина: «Он заслуживает пива летом, после таких классных сезонов. Если что-то работает, зачем это менять?»