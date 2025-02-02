Лайпсик об Овечкине: «Русская машина никогда не ломается! Многие пытались остановить его бросок, но за 20 лет это удавалось единицам»
Брендан Лайпсик высказался о результативности Александра Овечкина.
– Вы провели один сезон за «Вашингтон». Успели понять, в чем секрет Овечкина?
– Русская машина никогда не ломается! Наверное, в этом главный секрет. Многие пытались остановить его бросок, но за 20 лет это удавалось единицам. У него сумасшедший бросок! Но, думаю, вы это знаете и без меня
– Помните моменты, когда думали, что «ну все», а он продолжал играть даже после самых страшных столкновений?
– Я выступал за «Вашингтон», когда Овечкин был в самом расцвете. Он играл в силовой хоккей и постоянно хитовал других. Были жесткие столкновения, но он продолжал играть, несмотря ни на что, – сказал нападающий «Сибири».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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