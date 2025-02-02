Лайпсик о Ротенберге: «Вы видели только малую часть! Роман – отличный парень, он привлекает внимание к себе, команде и хоккею в целом»

Брендан Лайпсик поделился мнение о Романе Ротенберге.

Лайпсик выступал за СКА в 2023-2024 годах под руководством Ротенберга.

– Ротенберг делает шоу из пресс-конференций. А что происходило в раздевалке СКА? Летали ли предметы вроде планшетки или мусорного бака?

– Вы видели только малую часть! Роман – отличный парень. Он привлекает внимание к себе, команде и хоккею в целом.

– Когда вы переходили в СКА, знали, что Роман Ротенберг – сын миллиардера? Заметно ли это по его поведению и общению в команде?

– Я слышал о нем раньше, но знал о нем не так уж много.

– Многие считают, что за Ротенберга почти всю работу делают помощники. Действительно роль Корешкова, Шафранова и других ассистентов больше, чем в других командах?

– Думаю, что в СКА все было устроено так, как и в большинстве профессиональных командах. Там большой тренерский штаб, кто-то отвечает за большинство, кто-то – за меньшинство, – сказал нападающий «Сибири».