Брендан Лайпсик высказался о питании Александра Овечкина.

30-летний форвард выступал за «Вашингтон » в сезоне-2019/20 и набрал 11 (3+8) очков за 61 игру.

– В России многие в шоке, что Овечкин может пить пиво, есть чипсы и быть лучшим снайпером современности. Он действительно позволял себе больше, чем другие?

– Каждый устроен по-разному и знает особенности своего тела. Думаю, после таких классных сезонов, которых хватало у Александра, он заслуживает выпить пиво летом. Если что-то хорошо работает, то зачем это менять?

– Были ли у вас совместные тусовки с Овечкиным?

– За годы, проведенные в России, мне не удавалось встретиться здесь с Александром. А что касается выступлений за «Вашингтон», то все стандартно: командные собрания, ужины и другие мероприятия.

– Мы поговорили о привычках Овечкина, а от чего сложно отказаться вам?

– Признаюсь, после долгих поездок по России я прикипел к «Макдональдсу»! – сказал нападающий «Сибири » Брендан Лайпсик .

Журналист Fox News считает, что Овечкин мог бы стать президентом России: «Путин отойдет в сторону в какой-то момент, и что тогда? Александр отвечает многим параметрам»