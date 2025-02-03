Брендан Лайпсик: «Без противостояния России с Канадой и США мировой хоккей не тот. В Канаде многие считают, что Россия должна вернуться в международный спорт»
Брендан Лайпсик высказался за возвращение России в международные турниры.
– Говорят ли в Канаде, что без России он (Турнир четырех наций – прим.), как Олимпиада и Кубок мира, будет неполноценным?
– Многие считают, что Россия должна вернуться в международный спорт и международные соревнования. Я среди этих людей.
Мировой хоккей не тот без противостояния Россия – Канада и Россия – США, – сказал нападающий «Сибири».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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