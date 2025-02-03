Брендан Лайпсик: «Без противостояния России с Канадой и США мировой хоккей не тот. В Канаде многие считают, что Россия должна вернуться в международный спорт»

Брендан Лайпсик высказался за возвращение России в международные турниры.

– Говорят ли в Канаде, что без России он (Турнир четырех наций – прим.), как Олимпиада и Кубок мира, будет неполноценным?

– Многие считают, что Россия должна вернуться в международный спорт и международные соревнования. Я среди этих людей.

Мировой хоккей не тот без противостояния Россия – Канада и Россия – США, – сказал нападающий «Сибири ».