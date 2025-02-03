Ларионов-младший может завершить сезон после попадания шайбы в лицо: «Там выбитые зубы, у стоматологов очень много работы. Есть проблемы, и не маленькие» («Матч ТВ»)
Инцидент произошел в матче Фонбет чемпионата КХЛ между «Торпедо» и ЦСКА (1:6).
Форвард нижегородцев отправился в больницу, а его отец, главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов, заявил на пресс‑конференции: «Там очень сложный перелом. Пока все очень‑очень страшно, скажу честно».
«В самом деле, у форварда Игоря Ларионова есть проблемы со здоровьем, и не маленькие. Если конкретизировать, то у стоматологов теперь очень много работы. Там выбитые зубы.
Игрок выбыл надолго. Нет четкой конкретики насчет сотрясения мозга. Но есть сомнения, что он еще выступит в этом сезоне, – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Ларионову 26 лет, форвард набрал 20 (5+15) очков в 32 матчах регулярного чемпионата. «Торпедо» идет на восьмом месте в Западной конференции, набрав 54 очка в 51 матче.
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