Ларионов-младший может завершить сезон после попадания шайбы в лицо: «Там выбитые зубы, у стоматологов очень много работы. Есть проблемы, и не маленькие» («Матч ТВ»)

Игорь Ларионов-младший может завершить сезон после попадания шайбы в лицо.

Инцидент произошел в матче Фонбет чемпионата КХЛ между «Торпедо » и ЦСКА (1:6).

Форвард нижегородцев отправился в больницу, а его отец, главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов , заявил на пресс‑конференции: «Там очень сложный перелом. Пока все очень‑очень страшно, скажу честно».

«В самом деле, у форварда Игоря Ларионова есть проблемы со здоровьем, и не маленькие. Если конкретизировать, то у стоматологов теперь очень много работы. Там выбитые зубы.

Игрок выбыл надолго. Нет четкой конкретики насчет сотрясения мозга. Но есть сомнения, что он еще выступит в этом сезоне, – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Ларионову 26 лет, форвард набрал 20 (5+15) очков в 32 матчах регулярного чемпионата. «Торпедо» идет на восьмом месте в Западной конференции, набрав 54 очка в 51 матче.