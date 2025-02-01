Ларионов про 1:6 от ЦСКА: «Торпедо» не нашло сил – короткая скамейка, теряем людей в каждой игре. У сына сложный перелом, он на пути в больницу, пока все очень страшно»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги игры с ЦСКА.

Нижегородский клуб потерпел поражение со счетом 1:6 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Соперника с победой. К сожалению, не нашли мы сил на игру. Поражение трудное, счет 1:6.

– Почему не нашли сил?

– Не хватило физических и моральных. Короткая скамейка, теряем почти в каждой игре людей. Шесть‑семь человек на травмах, опытные ребята. Молодежи непросто проявить себя с сильными соперниками. Жизнь продолжается, будем искать резервы, ребят из ВХЛ , даже без опыта.

После игры сказал ребятам, что играли в неплохой хоккей, хоть и не самый лучший. Третий период провели с желанием, это хорошо, не сдавались. Поражение не должно сидеть в голове, нужно найти в себе силы переключиться, – сказал Ларионов.

Также главный тренер «Торпедо» рассказал, что его сын, Игорь Ларионов-младший , получил травму в этом матче.

– Травм новых нет?

– У младшего очень сложный перелом. Он на пути в больницу. Пока все очень‑очень страшно, честно говоря, – сказал главный тренер «Торпедо ».

