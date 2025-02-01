Ларионов про 1:6 от ЦСКА: «Торпедо» не нашло сил – короткая скамейка, теряем людей в каждой игре. У сына сложный перелом, он на пути в больницу, пока все очень страшно»
Нижегородский клуб потерпел поражение со счетом 1:6 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Соперника с победой. К сожалению, не нашли мы сил на игру. Поражение трудное, счет 1:6.
– Почему не нашли сил?
– Не хватило физических и моральных. Короткая скамейка, теряем почти в каждой игре людей. Шесть‑семь человек на травмах, опытные ребята. Молодежи непросто проявить себя с сильными соперниками. Жизнь продолжается, будем искать резервы, ребят из ВХЛ, даже без опыта.
После игры сказал ребятам, что играли в неплохой хоккей, хоть и не самый лучший. Третий период провели с желанием, это хорошо, не сдавались. Поражение не должно сидеть в голове, нужно найти в себе силы переключиться, – сказал Ларионов.
Также главный тренер «Торпедо» рассказал, что его сын, Игорь Ларионов-младший, получил травму в этом матче.
– Травм новых нет?
– У младшего очень сложный перелом. Он на пути в больницу. Пока все очень‑очень страшно, честно говоря, – сказал главный тренер «Торпедо».
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