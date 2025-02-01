Воробьев о 6:1 с «Торпедо»: «Солидная игра ЦСКА, жаль, Хомченко не заработал «сухарь». Когда счет большой, начинаешь задираться, сейчас раз в 5‑10 матчей нормально дерутся»
Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итоги игры с «Торпедо».
Московский клуб одержал победу со счетом 6:1 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Хорошая игра, жаль, что Хомченко не заработал «сухарь», он заслужил его. Солидная игра с нашей стороны.
– В конце матча были драки. Нужно было их избегать, учитывая крупный счет?
– Сложный вопрос. Как спортсмен, ты не хочешь проигрывать. Когда счет большой, начинаешь задираться, это ответная реакция. В драках травм немного бывает, только если руки.
В мое время настоящие драки были, а сейчас уже раз в пять‑десять игр нормально дерутся. Хоккей ушел в скорость, в другую сферу, – сказал Воробьев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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