В КХЛ обсуждают перенос дедлайна на более поздний срок. Сейчас последний день трансферов – 27 декабря

В КХЛ обсуждают перенос трансферного дедлайна на более поздний срок.

Согласно действующему регламенту, окно переходов закрывается 27 декабря в 23:59 по московскому времени.

Срок окончания регулярного чемпионата в сезоне-2024/25 был увеличен на месяц (с 26 февраля до 23 марта), но дата дедлайна не изменилась.

«Этот вопрос уже поднимался, это было бы логично. Он пока не принят, находится в стадии обсуждения», – сказал генеральный директор «Торпедо » и член совета директоров лиги Александр Харламов .

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