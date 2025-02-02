В КХЛ обсуждают перенос дедлайна на более поздний срок. Сейчас последний день трансферов – 27 декабря
В КХЛ обсуждают перенос трансферного дедлайна на более поздний срок.
Согласно действующему регламенту, окно переходов закрывается 27 декабря в 23:59 по московскому времени.
Срок окончания регулярного чемпионата в сезоне-2024/25 был увеличен на месяц (с 26 февраля до 23 марта), но дата дедлайна не изменилась.
«Этот вопрос уже поднимался, это было бы логично. Он пока не принят, находится в стадии обсуждения», – сказал генеральный директор «Торпедо» и член совета директоров лиги Александр Харламов.
Плющев о календаре КХЛ: «В Москве – одновременно три матча с вывеской. При этом в пятницу в столице в самый кассовый день – нуль игр. Чудное расписание – против болельщика»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем