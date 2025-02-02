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В КХЛ обсуждают перенос дедлайна на более поздний срок. Сейчас последний день трансферов – 27 декабря

В КХЛ обсуждают перенос трансферного дедлайна на более поздний срок.

Согласно действующему регламенту, окно переходов закрывается 27 декабря в 23:59 по московскому времени.

Срок окончания регулярного чемпионата в сезоне-2024/25 был увеличен на месяц (с 26 февраля до 23 марта), но дата дедлайна не изменилась.

«Этот вопрос уже поднимался, это было бы логично. Он пока не принят, находится в стадии обсуждения», – сказал генеральный директор «Торпедо» и член совета директоров лиги Александр Харламов.

Плющев о календаре КХЛ: «В Москве – одновременно три матча с вывеской. При этом в пятницу в столице в самый кассовый день – нуль игр. Чудное расписание – против болельщика»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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