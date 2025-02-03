Капитан «Салавата» Панин будет помощником тренера в матче с «Металлургом». 39-летний защитник сломал ребро и пропустит месяц
Григорий Панин будет помощником тренера в матче с «Металлургом».
Капитан уфимского клуба сломал ребро в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Авангарда» (4:2). Сообщалось, что 39-летний защитник пропустит минимум месяц.
«Григорий Панин будет вместе с командой во время сегодняшнего матча. Он будет помогать тренерскому штабу Виктора Козлова и встанет на тренерский мостик.
Желаем Панину удачного дебюта в новой роли и скорейшего выздоровления!» – сказано в сообщении пресс-службы «Салавата Юлаева».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Салавата»
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