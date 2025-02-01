Ливо сыграет против «Металлурга» и «Нефтехимика». Травма форварда «Салавата» оказалась несерьезной («СЭ»)
Джош Ливо сыграет в ближайших матчах «Салавата Юлаева».
27 января «Ак Барс» обыграл уфимский клуб (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В конце второго периода нападающий «Салавата» Джош Ливо получил удар локтем в лицо от защитника казанцев Алексея Марченко. Канадец пропустил матч с «Авангардом» (4:2).
Как сообщает «Спорт-Экспресс», травма Ливо оказалась менее серьезной, чем изначально полагали в клубе. Нападающий готов принять участие в ближайших матчах «Салавата»: дома против «Металлурга» (3 февраля) и «Нефтехимика» (6 февраля).
Ливо набрал 60 (39+21) очков в 45 матчах текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
У Ливо подозрение на сотрясение мозга после удара Марченко локтем в лицо. Форвард «Салавата» не сыграет с «Авангардом»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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