Ливо сыграет против «Металлурга» и «Нефтехимика». Травма форварда «Салавата» оказалась несерьезной («СЭ»)

Джош Ливо сыграет в ближайших матчах «Салавата Юлаева».

27 января «Ак Барс » обыграл уфимский клуб (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В конце второго периода нападающий «Салавата» Джош Ливо получил удар локтем в лицо от защитника казанцев Алексея Марченко. Канадец пропустил матч с «Авангардом» (4:2).

Как сообщает «Спорт-Экспресс », травма Ливо оказалась менее серьезной, чем изначально полагали в клубе. Нападающий готов принять участие в ближайших матчах «Салавата»: дома против «Металлурга » (3 февраля) и «Нефтехимика » (6 февраля).

Ливо набрал 60 (39+21) очков в 45 матчах текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

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