  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ливо сыграет против «Металлурга» и «Нефтехимика». Травма форварда «Салавата» оказалась несерьезной («СЭ»)
49

Ливо сыграет против «Металлурга» и «Нефтехимика». Травма форварда «Салавата» оказалась несерьезной («СЭ»)

Джош Ливо сыграет в ближайших матчах «Салавата Юлаева».

27 января «Ак Барс» обыграл уфимский клуб (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В конце второго периода нападающий «Салавата» Джош Ливо получил удар локтем в лицо от защитника казанцев Алексея Марченко. Канадец пропустил матч с «Авангардом» (4:2). 

Как сообщает «Спорт-Экспресс», травма Ливо оказалась менее серьезной, чем изначально полагали в клубе. Нападающий готов принять участие в ближайших матчах «Салавата»: дома против «Металлурга» (3 февраля) и «Нефтехимика» (6 февраля). 

Ливо набрал 60 (39+21) очков в 45 матчах текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. 

У Ливо подозрение на сотрясение мозга после удара Марченко локтем в лицо. Форвард «Салавата» не сыграет с «Авангардом»

Марченко оштрафован за удар локтем в лицо Ливо

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoНефтехимик
logoКХЛ
logoСпорт-Экспресс
logoДжош Ливо
травмы
logoСалават Юлаев
logoМеталлург Мг
logoАк Барс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ сообщила клубам о более жестких санкциях к игрокам, травмировавшим соперника. Речь об эпизодах, не связанных с отбором шайбы и честным соперничеством («Чемпионат»)
2729 января, 13:10
Агент Ливо: «У Джоша нет претензий к Марченко, думаю. Он понимает, что это хоккей, все бывает. После игры они поздоровались, никаких вопросов»
3328 января, 15:59
Марченко оштрафован за удар локтем в лицо Ливо
7428 января, 15:30
Рекомендуем
Главные новости
Депутат Журова о допуске России к ОИ-2026: «ИИХФ предложит промежуточное решение, думаю. Вряд ли завтра нас допустят, скорее, сделают сноску в связи с событиями в мире»
6 минут назад
КХЛ. «Салават Юлаев» принимает «Металлург» в единственном матче дня
4627 минут назадLive
Плющев о допуске на ОИ-2026: «Мышление ИИХФ немножечко сдвигается. «Карлики» не дадут нам поучаствовать в Олимпиаде, если решать будут в расширенном составе»
941 минуту назад
Панин о работе тренером: «Это наука – как шахматы, которыми надо управлять. Нужно учиться, постоянно искать что‑то новое. Сначала необходимо понять, мое ли это»
458 минут назад
Майоров об иностранных тренерах в КХЛ: «Не приемлю принцип «заграница нам поможет». У нас специалисты лучше, чем на Западе – это они всему у нас учились»
12сегодня, 13:01
Куликов о 1000 матчах в НХЛ: «Я старый. Кажется, что начал только в прошлом году, а идет уже 16-й сезон»
5сегодня, 12:48
НХЛ. «Нэшвилл» сыграет с «Оттавой» в единственном матче дня
4сегодня, 12:27
Ларионов-младший может завершить сезон после попадания шайбы в лицо: «Там выбитые зубы, у стоматологов очень много работы. Есть проблемы, и не маленькие» («Матч ТВ»)
20сегодня, 12:04
Капитан «Салавата» Панин будет помощником тренера в матче с «Металлургом». 39-летний защитник сломал ребро и пропустит месяц
10сегодня, 11:44
Фетисов о допуске на ОИ-2026: «В свое время боялись букв «СССР» на груди, не можем позволить себе какие-то серые маечки. Сборная не должна ехать без флага, гимна и герба на груди»
76сегодня, 11:32
Ко всем новостям
Последние новости
Майоров о календаре КХЛ: «Будут коррективы, когда нас вернут на международные соревнования. Если оставить как есть, будет жуткий удар по сборным – окажемся в одной ситуации с НХЛ»
325 минут назад
У «Лады» новый гендиректор – Игорь Поваров. Он был финансовым директором футбольных «Крыльев» с 2013 по 2018 год
2сегодня, 13:16
Вайсфельд о финансах «Салавата»: «Говорят об их проблемах, но Ливо, Хмелевски и Ремпал – недешевые игроки. Все может поменяться за 10 минут, зависит от хозяев»
1сегодня, 12:18
Барков-старший о работе в Китае: «Там был парень, похожий на Гретцки по манере игры. Так он и стал «Гретцки», но прозвище ему дали из-за сложного имени»
сегодня, 10:22
Райнхарт сравнялся с Буре по голам за «Флориду» и стал 5-м в истории клуба – 152 шайбы. Лидирует Барков – 278 голов
2сегодня, 09:15
Самонов об увлечениях: «В Питере часто ходили с женой в театры, на спектакли, оперы. Любим путешествовать, недавно открыли для себя китайский чай»
1сегодня, 08:57
17-летний Алексей Медведев стал лучшим вратарем января в OHL. У россиянина 4 победы в 6 матчах при 93,7% сэйвов
1сегодня, 07:55
Артем Манукян о 1-м матче в КХЛ с ноября 2021 года: «Рад вернуться. «Лада» дала шанс, надо им пользоваться. Желание сыграть с Алтыбармакяном было, но это больше для медиа
сегодня, 07:40
Форвард СКА Короткий об Овечкине: «Его бросок повторить невозможно. Он уникален, один на весь мир. Кузя ничего такого не рассказывает, сам удивляется»
3сегодня, 06:47
Хейсканен и Хаканпя не сыграют за Финляндию на Турнире четырех наций из-за травм. Их заменят Вааканайнен и Йокихарью
2сегодня, 06:20
Рекомендуем