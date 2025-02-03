Ливо сыграет с «Металлургом» и на Матче звезд, гендиректор «Салавата» подтвердил
Гендиректор «Салавата» Ринат Баширов подтвердил возвращение Джоша Ливо в состав.
В матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:4 ОТ) 31-летний форвард получил удар локтем в лицо от защитника казанцев Алексея Марченко. Канадец пропустил следующую игру с «Авангардом» (4:2).
Ливо является лучшим снайпером и бомбардиром этого сезона в лиге. Он набрал 60 (39+21) очков в 45 матчах.
– Как сейчас состояние здоровья Ливо?
– Он возвращается в состав и будет играть против «Металлурга».
– Поедет ли хоккеист на Матч звезд КХЛ, куда его выбрали?
– Скорее всего, да. Посмотрим после сегодняшней встречи, – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.
Гендиректор «Салавата» о контракте Ливо: «Мы не торопимся – сначала поборемся в плей-офф, потом за Джоша. Понимали, что это ключевой игрок, но не ожидали такой результативности»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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