Самонов об увлечениях: «В Питере часто ходили с женой в театры, на спектакли, оперы. Любим путешествовать, недавно открыли для себя китайский чай»

Александр Самонов рассказал о своих увлечениях вне хоккея.

– Какой самый важный совет вы получили в карьере и от кого?

– Их всегда много. Стараешься просто что-то цеплять именно для себя подходящее. Это может быть как тренерские какие-то слова, так как и от жены. Важно выбрать то, что подходит именно тебе.

– Чем вы любите заниматься в свободное время? Какие у вас увлечения вне хоккея?

– Все зависит от города и команды. В Питере мы часто ходили в театры, на спектакли, оперы. Сейчас в Уфе стараюсь больше времени проводить с семьей. Мы также любим путешествовать и недавно открыли для себя китайский чай.

Жизнь вне хоккея тоже важна, и нужно в ней преуспевать, – сказал голкипер «Салавата Юлаева » Александр Самонов .

Самонов о кумирах: «Русские ребята из НХЛ: Василевский, Шестеркин, Сорокин. Также анализирую американских вратарей, кто с какой клюшкой и в какой форме»