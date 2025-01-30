Панин пропустит минимум месяц. Капитан «Салавата» сломал ребро («Бизнес Online»)

Капитан «Салавата» Григорий Панин пропустит минимум месяц из-за травмы.

29 января защитник «Салавата» сломал ребро после столкновения с Джованни Фьоре в матче с «Авангардом» (4:2).

Как сообщает «Бизнес Online», игрок несколько дней пробудет в больнице Омска, после чего вернется в Уфу. Его восстановление займет минимум месяц.

Ранее стало известно , что защитника перевели из реанимации в палату.

В нынешнем сезоне капитан «Салавата» Григорий Панин провел 49 матчей и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «+14».