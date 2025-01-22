Кожевников о хитах против Никишина и Педана: «Безобразное судейство. Два прыжка, даже судьи детского уровня знают, что это удаление до конца. Позорище»

Александр Кожевников высказался о судействе в матче между СКА и «Локомотивом» (5:2).

На послематчевой пресс-конференции Роман Ротенберг попросил журналистов оценить хиты против игроков СКА. Максим Шалунов провел силовой прием на Александре Никишине , Павел Красковский – на Андрее Педане.

– Трудно по одной игре сказать, преодолел ли СКА кризис, но матч получился хорошим, бойцовским. Видно, что петербуржцы были настроены на победу. Здорово, что их капитан Никишин, кстати, спартаковец, после удара выдержал, можно сказать, совершил чудо.

– Роман Ротенберг в очередной раз отметил, что против игроков СКА играют с намеренной грубостью…

– Просто безобразное судейство, конечно, надо было давать удаление. Я весь сезон молчал о судьях, но тут невозможно. Два прыжка, даже судьи детского уровня знают, что это удаление до конца. Позорище, просто отвратительное судейство. Два прыжка, удары в голову – и ничего.

Тем ценнее победа, у СКА – команда хорошая, перспективная. Вратарь отыграл здорово. Голкиперы ведь не любят, когда их меняют, а Роман Борисович [Ротенберг] начал их тасовать.

Много примеров, когда большую часть сезона играет один вратарь, и у команды все хорошо, как у «Трактора», у «Локомотива » до травмы Исаева. Ротенбергу надо выбрать одного, прощать ему ошибки и наигрывать его к плей‑офф, чтобы команда была в нем уверена, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников