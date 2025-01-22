  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кожевников о хитах против Никишина и Педана: «Безобразное судейство. Два прыжка, даже судьи детского уровня знают, что это удаление до конца. Позорище»
56

Кожевников о хитах против Никишина и Педана: «Безобразное судейство. Два прыжка, даже судьи детского уровня знают, что это удаление до конца. Позорище»

Александр Кожевников высказался о судействе в матче между СКА и «Локомотивом» (5:2).

На послематчевой пресс-конференции Роман Ротенберг попросил журналистов оценить хиты против игроков СКА. Максим Шалунов провел силовой прием на Александре Никишине, Павел Красковский – на Андрее Педане.

– Трудно по одной игре сказать, преодолел ли СКА кризис, но матч получился хорошим, бойцовским. Видно, что петербуржцы были настроены на победу. Здорово, что их капитан Никишин, кстати, спартаковец, после удара выдержал, можно сказать, совершил чудо.

– Роман Ротенберг в очередной раз отметил, что против игроков СКА играют с намеренной грубостью…

– Просто безобразное судейство, конечно, надо было давать удаление. Я весь сезон молчал о судьях, но тут невозможно. Два прыжка, даже судьи детского уровня знают, что это удаление до конца. Позорище, просто отвратительное судейство. Два прыжка, удары в голову – и ничего.

Тем ценнее победа, у СКА – команда хорошая, перспективная. Вратарь отыграл здорово. Голкиперы ведь не любят, когда их меняют, а Роман Борисович [Ротенберг] начал их тасовать.

Много примеров, когда большую часть сезона играет один вратарь, и у команды все хорошо, как у «Трактора», у «Локомотива» до травмы Исаева. Ротенбергу надо выбрать одного, прощать ему ошибки и наигрывать его к плей‑офф, чтобы команда была в нем уверена, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСКА
судьи
logoМатч ТВ
logoЛокомотив
logoАлександр Кожевников
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
logoАлександр Никишин
logoАндрей Педан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Каменский о победе СКА над «Локомотивом»: «Преодолели игровой кризис. Команда сильная. Дальше результаты должны быть лучше»
6сегодня, 09:13
Щитов о хитах против Никишина и Педана: «Гнев Ротенберга понятен: под угрозой оказались ведущие защитники СКА. Ни один тренер не захочет потерять таких игроков»
18сегодня, 08:15
Плотников на вопрос о количестве тренировок в СКА: «Когда проигрываем, эксперты всегда ищут причины. Чаще всего они просто выдуманные»
2сегодня, 07:55
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Нью-Джерси» примет «Бостон», «Торонто» сыграет с «Коламбусом», «Колорадо» – с «Виннипегом», «Флорида» против «Лос-Анджелеса»
1416 минут назад
Орлов о хитах против Никишина и Педана: «У СКА пошла игра, а что «Локомотиву» делать было? Канадцы так наших били в Суперсерии-1972 – ужас!»
9сегодня, 22:18
Ремпе забил первый гол в сезоне. У 22-летнего форварда «Рейнджерс» 1+1 и 35 минут штрафа в 12 матчах
5сегодня, 20:59Видео
Драйзайтль о дисквалификации Макдэвида: «Три матча – слишком много. Мы не слишком заботимся, чтобы лучшие хоккеисты НХЛ оставались в игре, видимо»
9сегодня, 20:25
Батыршин о гонке Овечкина за Гретцки: «Желаю быстрее достичь этого рубежа, снять с себя груз ответственности. И продолжать – почему бы не забросить 900, 1000 шайб?»
4сегодня, 19:38
«Нефтехимик» проиграл 6 матчей подряд. Команда Леонтьева идет 10-й на Востоке
7сегодня, 19:13
КХЛ. «Автомобилист» был сильнее «Авангарда», «Трактор» уступил «Сибири», «Нефтехимик» проиграл «Витязю»
146сегодня, 18:56
Ничушкин выбыл на неопределенный срок. У форварда «Колорадо» осложнение травмы, он не играет с 1 января
11сегодня, 18:54
Подколзин об Овечкине: «Один из величайших хоккеистов, у него дар от Бога. Играть против него – большая честь, мне было 5 лет, когда он пришел в НХЛ»
14сегодня, 17:48
«Трактор» проиграл «Сибири» и прервал серию из 4 побед подряд. Команда Гру – 1-я на Востоке
13сегодня, 16:55
Ко всем новостям
Последние новости
Паник о КХЛ: «Здесь хоккей высокого уровня – гораздо быстрее, чем в Швейцарии, Чехии. Игроки более мастеровитые»
сегодня, 22:01
Батыршин о Демидове: «Должен вести за собой СКА, помочь команде выйти из ямы. Иван – атлетичный, это поможет в НХЛ, там важны скорость и физическая подготовка»
сегодня, 21:44
Вратарь «Вашингтона» Томпсон о тарелке с начос на льду перед голом «Эдмонтона»: «Никогда такого не видел, отвлекся. Я должен был играть до свистка, это моя ошибка»
сегодня, 21:35
Колобков о возможном допуске России к Олимпиаде: «Предпосылок нет. ИИХФ может провести заседание, обсудить вопрос, но по факту ничего не сделает»
2сегодня, 21:14
Капризов может сыграть в ближайшем матче «Миннесоты» – с «Ютой». Форвард пропустил 12 игр из-за травмы нижней части тела
сегодня, 20:41
Леонтьев о 10-м месте «Нефтехимика»: «За плей-офф будем сражаться до конца, впереди еще 20 игр. Не хватает парней, которые сейчас в лазарете»
2сегодня, 20:11
Григоренко о словах Ротенберга про вирус в СКА: «Нужен масочный режим для журналистов. Стараемся вести здоровый образ жизни, избегать лишних контактов, если без шуток»
2сегодня, 19:53
Сушинский об «Авангарде» при Ги Буше: «Появился интересный рисунок игры, приятно смотреть. Якупов серьезно добавил, все делает вовремя, по делу»
сегодня, 19:25
Ги Буше об 1:2 от «Автомобилиста»: «Авангард» здорово оборонялся, атаковал, но очков не взял, к сожалению. Мы заслужили большее сегодня»
2сегодня, 18:35
Лайне о сборной Швеции перед Турниром четырех наций: «Мы их ненавидим, всегда стараемся быть лучше. Это что-то вроде противостояния США и Канады»
4сегодня, 18:21
Рекомендуем