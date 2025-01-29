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Комики Чебатков, Гараев, Стахович и Хугаев будут помощниками тренеров на Матче звезд КХЛ

Известные комики будут помощниками тренеров на Матче звезд КХЛ.

Мероприятие пройдет в Новосибирске 8 и 9 февраля.

Ассистентом Игоря Никитина в дивизионе Тарасова станет актер и комик, ведущий шоу «Хоккейный борт» Айдар Гараев. Помощником Алексея Жамнова в команде дивизиона Боброва будет стендап-комик, участник проекта «Прожарка» Алексей Стахович.

Стендап-комик, шоумен, ведущий Stand Up на ТНТ и проектов «Игра» и «Концерты» Евгений Чебатков составит тренерский штаб сборной дивизиона Чернышева вместе с главным тренером Виктором Козловым.

Помогать Бенуа Гру на лавке дивизиона Харламова будет участник Stand Up на ТНТ, финалист шоу «Comedy Баттл» Хетаг Хугаев.

Форвард «Спартака» Морозов заменил Кузнецова на Матч звезд КХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
logoМатч звезд КХЛ
logoКХЛ
logoБенуа Гру
logoВиктор Козлов
logoАлексей Жамнов
logoИгорь Никитин
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