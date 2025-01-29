Комики Чебатков, Гараев, Стахович и Хугаев будут помощниками тренеров на Матче звезд КХЛ

Известные комики будут помощниками тренеров на Матче звезд КХЛ.

Мероприятие пройдет в Новосибирске 8 и 9 февраля.

Ассистентом Игоря Никитина в дивизионе Тарасова станет актер и комик, ведущий шоу «Хоккейный борт» Айдар Гараев. Помощником Алексея Жамнова в команде дивизиона Боброва будет стендап-комик, участник проекта «Прожарка» Алексей Стахович.

Стендап-комик, шоумен, ведущий Stand Up на ТНТ и проектов «Игра» и «Концерты» Евгений Чебатков составит тренерский штаб сборной дивизиона Чернышева вместе с главным тренером Виктором Козловым .

Помогать Бенуа Гру на лавке дивизиона Харламова будет участник Stand Up на ТНТ, финалист шоу «Comedy Баттл» Хетаг Хугаев.

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