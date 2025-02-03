Кожевников похвалил Задорова: «Перебарывает чувство стыда за Родину, перестает цитировать пропаганду. Штирлиц номер 2! Этак скоро он откажется играть на территории США»

Александр Кожевников похвалил защитника «Бостона» Никиту Задорова.

– Прочитал последнее интервью Задорова, даже он начинает выходить из этого состояния тупого ретранслятора. Перебарывает чувство стыда за Родину, перестает цитировать пропаганду, отказывается от радужных маек.

Раньше его рвало на сборную России – теперь он в нее рвется. Штирлиц номер два! (смеется)

– Удивлены?

– Нет. В этом сезоне он больше всех в НХЛ сидит на лавке для штрафников (115 минут в 54 играх – Спортс’‘) – вот и появилось время послушать новых лидеров своей страны пребывания и узнать о ее вторжениях в Ирак и Югославию, планах на Гренландию и прочем.

Подозреваю, что если дело так пойдет и дальше, то скоро Задоров откажется от игры во всех матчах на территории США, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Задоров о сборной России: «На 100 процентов хочу играть за свою страну, но я не контролирую ситуацию – должны сложиться миллион факторов. Неизвестно, вызовут ли меня»