Мичков разбил клюшку о перекладину ворот после матча с «Колорадо». Матвей остался без очков в 6-й игре подряд
Матвей Мичков разбил клюшку после финальной сирены в матче с «Колорадо».
«Филадельфия» проиграла «Эвеланш» (0:2) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.
После финальной сирены 20-летний россиянин, оставшийся без очков в 6-й игре подряд, подъехал к пустым воротам своей команды и разбил клюшку, ударив ей по перекладине.
В 52 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету Мичкова 34 (14+20) балла при полезности «минус 14».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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