Мичков разбил клюшку о перекладину ворот после матча с «Колорадо». Матвей остался без очков в 6-й игре подряд

Матвей Мичков разбил клюшку после финальной сирены в матче с «Колорадо».

«Филадельфия » проиграла «Эвеланш» (0:2) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

После финальной сирены 20-летний россиянин, оставшийся без очков в 6-й игре подряд, подъехал к пустым воротам своей команды и разбил клюшку, ударив ей по перекладине.

В 52 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету Мичкова 34 (14+20) балла при полезности «минус 14».