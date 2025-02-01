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  • Светлов о Мичкове: «Выйти на 25 голов в сезоне Матвею вполне по силам. У него есть знаковые качества для НХЛ – талант, игровая наглость, самодостаточность»
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Светлов о Мичкове: «Выйти на 25 голов в сезоне Матвею вполне по силам. У него есть знаковые качества для НХЛ – талант, игровая наглость, самодостаточность»

Сергей Светлов оценил выступление Матвея Мичкова за «Филадельфию».

– В 51 матче чемпионата на счету Мичкова 14 шайб и 20 передач при показателе полезности «минус 14». Как такую статистику оцените?

– Если учесть очевидные проблемы «Филадельфии» с центрфорвардами и в общем-то оборонительный стиль игры, то для любого новичка это очень качественные показатели. Считаю, что выйти на 25 голов в чемпионате Мичкову вполне по силам. 

Что касается полезности, то в «Филадельфии» в этом сезоне практически все в существенном «минусе».

– В целом успешный дебют в НХЛ игрока для вас сюрприз?

– У Матвея есть знаковые качества для НХЛ – талант, игровая наглость, в каких-то моментах – умение гнуть свою линию, самодостаточность.

В первой четверти чемпионата было и в общем-то либеральное отношение к новичку со стороны тренера, что для Матвея очень важно. Ближе к зиме началась турнирная гонка – и тренеры «Филадельфии» упростили игру, что отразилось и на нашем хоккеисте.

– Как отразится на Мичкове недавний обмен Андрея Кузьменко?

– Тут, как говорится, игра на три результата. Кузьменко по стилю где-то похож на Мичкова. Тоже интересный форвард, яркие индивидуальные качества которого надо встраивать в командную игру.

Учитывая специфику тренерского штаба «Филадельфии», время, которое он тратит на воспитание Мичкова, теперь может перейти на Кузьменко (смеется). И наоборот.

– Что порекомендуете Мичкову?

– В таком возрасте хоккеист должен быть открытой книгой. Необходимо ценить свои личные качества – и параллельно учиться у тренеров и партнеров, постоянно анализировать какие-то новые моменты.

У нас в команде Мичков был этой открытой книгой. Где-то гнул свое, но при этом о многом спрашивал и многому учился. Если будет продолжать в том же духе, то первый сезон в «Филадельфии» будет ему только в плюс. Несмотря на все трения, – сказал экс-тренер «Сочи» Сергей Светлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
logoМатвей Мичков
logoФиладельфия
logoНХЛ
logoАндрей Кузьменко
logoДжон Торторелла
logoСергей Светлов
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