Светлов о Мичкове: «Выйти на 25 голов в сезоне Матвею вполне по силам. У него есть знаковые качества для НХЛ – талант, игровая наглость, самодостаточность»
– В 51 матче чемпионата на счету Мичкова 14 шайб и 20 передач при показателе полезности «минус 14». Как такую статистику оцените?
– Если учесть очевидные проблемы «Филадельфии» с центрфорвардами и в общем-то оборонительный стиль игры, то для любого новичка это очень качественные показатели. Считаю, что выйти на 25 голов в чемпионате Мичкову вполне по силам.
Что касается полезности, то в «Филадельфии» в этом сезоне практически все в существенном «минусе».
– В целом успешный дебют в НХЛ игрока для вас сюрприз?
– У Матвея есть знаковые качества для НХЛ – талант, игровая наглость, в каких-то моментах – умение гнуть свою линию, самодостаточность.
В первой четверти чемпионата было и в общем-то либеральное отношение к новичку со стороны тренера, что для Матвея очень важно. Ближе к зиме началась турнирная гонка – и тренеры «Филадельфии» упростили игру, что отразилось и на нашем хоккеисте.
– Как отразится на Мичкове недавний обмен Андрея Кузьменко?
– Тут, как говорится, игра на три результата. Кузьменко по стилю где-то похож на Мичкова. Тоже интересный форвард, яркие индивидуальные качества которого надо встраивать в командную игру.
Учитывая специфику тренерского штаба «Филадельфии», время, которое он тратит на воспитание Мичкова, теперь может перейти на Кузьменко (смеется). И наоборот.
– Что порекомендуете Мичкову?
– В таком возрасте хоккеист должен быть открытой книгой. Необходимо ценить свои личные качества – и параллельно учиться у тренеров и партнеров, постоянно анализировать какие-то новые моменты.
У нас в команде Мичков был этой открытой книгой. Где-то гнул свое, но при этом о многом спрашивал и многому учился. Если будет продолжать в том же духе, то первый сезон в «Филадельфии» будет ему только в плюс. Несмотря на все трения, – сказал экс-тренер «Сочи» Сергей Светлов.
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